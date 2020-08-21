الأطباء الداخليون يتمردون على وزير الصحة

التحق الأطباء الداخليون بفاس بزملائهم بمراكش٬ الذين انسحبوا من العمل في مصالح كوفيد 19، لانعدام شروط السلامة، بعد أشهر من مواجهة مباشرة مع الفيروس، رغم أن عملهم تطوعي. وطالب الأطباء بالالتحاق عاجلا بالمصالح السابقة، التي تدخل في سياق أهداف التدريب المعمول به، بسبب غياب رؤية واضحة للفترة القادمة، واستنفادهم لجميع المحاولات لضمان سلامة الأطباء الداخليين.

وقرر الأطباء الداخليون بالمستشفى الجهوي بفاس٬ بدورهم التوقف عن المداومة بمصلحة المستعجلات٬ بسبب انعدام شروط السلامة بها، مشيرين إلى استمراراهم بالقيام في مهامهم كداخليين بالمصالح الأخرى.

وراسل الأطباء الداخليون بمراكش، مدير المستشفى الجهوي ابن زهر، معلنين توقفهم عن العمل، مبرزين أنهم منذ بداية الأزمة الصحية، لبوا نداء الوطن بكل تفان ونكران للذات، وأعلنوا استعدادهم للعمل بمختلف مصالح الاستقبال والاستشفاء الخاصة بكوفيد 19، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن أهداف تدريبهم أو مهامهم المعتادة، إذ عملوا لأشهر متواصلة بالخط الأول في مواجهة الجائحة، وخاصة بمصالح الكشف والتشخيص، ومصلحة العناية المركزة.

وبدورهم٬ راسل أطباء فاس٬ مدير مستشفى الغساني٬ مبرزين أن القرار جاء بعد تسجيل النقص الحاد في الأطباء المدمجين٬ بعد إصابة 6 منهم من أصل 9 وعدم تعويضهم، رغم مناشدتهم المسؤولين لمرات عديدة.

عصام الناصيري