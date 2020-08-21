التحقيق مع مغتصب طفلة معاقة

حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الأربعاء المقبل، أول جلسة للاستنطاق التفصيلي مع متزوج وأب لثلاثة أطفال، يتحدر من الدروة، ضواحي برشيد، متهم باغتصاب قريبته المعاقة ذهنيا، والبالغة من العمر تسع سنوات.

وتعود تفاصيل القضية، عندما عاينت والدة الضحية أن ابنتها المعاقة ذهنيا، أصحبت انطوائية وتقوم بتصرفات غير عادية، ولما استفسرتها عن الأمر أخبرتها بكل عفوية أن قريبها مارس عليها الجنس للمرة الثالثة.

وتقدمت الأم بشكاية إلى الدرك الملكي بالدروة، معززة بشهاد طبية تؤكد تعرض ابنتها لاستغلال جنسي، ليتم اعتقال القريب بتعليمات من النيابة العامة وتعميق البحث معه، حيث تشبث بالإنكار .

وأثناء إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، صرح المتهم أن الشكاية كيدية سببها خلاف عائلي، فقرر إيداعه سجن عكاشة، وإحالته على قاضي التحقيق للمزيد من البحث في القضية.

مصطفى لطفي