اسنئنافية فاس تتصدر الإصابات

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، داخل محكمة الاستئناف بفاس، بشكل خطير، إلى 20 حالة مؤكدة، من بينهم قاض رئيس غرفة بالمحكمة، في انتظار نتائج 83 تحليلية مخبرية، تطلب معه اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

ودق المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، ناقوس الخطر، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف أصبحت تتصدر عد الإصابات وهو ما يعتبر أمرا مقلقا ومؤسفا في الوقت نفسه، الشيء الذي يتطلب حسب المكتب المحلي اتخاذ إجراءات صارمة من قبيل إغلاق المحكمة إلى حين إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات الشاملة لكل العاملين بها مع القيام بعملية تعقيم وتطهير واسعة لمحاصرة الفيروس.

وتشهد محاكم المملكة زحفا غريبا لفيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجل أغلبها بين موظفين وقضاة.

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