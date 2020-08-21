عميد برشيد يفجر أزمة في البطولة

نشر هيتم عينة، لاعب يوسفية برشيد لكرة القدم، تدوينة مثيرة للجدل، بعد مباراه فريقه امام نهضة بركان(0.0)، ضمن بطولة القسم الأول لكرة القدم.

وكتب عينة في تدوينته”غريب امر 2020. استبعاد من الفريق لانك قمت واجبك على اكمل وجه، الحمد لله على التربية والتعليم. لسنا في زمن العبودية. فالكرامة والشرف اهم من ارضاء الاخرين”.

وتعيد حالة هيتم عينة واقعة مماثلة الموسم الماضي، حين انسحب المعد البدني عزيز كحيوش من مستودع الملابس، دقائق قبل مباراة الفريق الحريزي امام الكوكب المراكشي، الذي كان ينافس على تفادي النزول.

عبد الإله المتقي