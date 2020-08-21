أهريش: “مصير بيناتنا مازال مجهولا”

قالت الفنانة بشرى أهريش ل”الصباح” إن مصير برنامج “بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تي في”، الذي تتولى تنشيطه بتعاون مع أسامة بنجلون مازال مجهولا، خاصة أنه لم يتم تحديد أي موعد لاستئناف تصوير حلقاته.

وأكدت أهريش أنه منذ توقف بث برنامج “بيناتنا” في مارس الماضي، بعد التغييرات، التي عرفتها برمجة القناة نتيجة البث المتواصل للنشرات والبرامج الإخبارية ارتباطا بمستجدات كوفيد 19، لم يصدر أي قرار عن إدارة “ميدي 1 تي في” بشأن الموعد المحتمل لعودة ظهوره على الشاشة.

وعن جديد أعمالها الفنية، قالت أهريش إنها تلقت عروضا للمشاركة في أعمال تلفزيونية تقدمت بها شركات إنتاج في إطار طلبات عروض القنوات الوطنية، لكن لم يتم توقيع أي عقد رسمي، إلا بعد حصول تلك الأعمال على موافقة اللجان.

يشار إلى أن بشرى أهريش قدمت عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية تجاوزت خمسة عشر فيلما، والتي أغلبها تقاسمت بطولتها مع الفنان عبد الله فركوس، وتعاونت فيها مع مخرجين من بينهم داوود أولاد السيد، إلى جانب أنها دخلت مجال التنشيط التلفزيوني وقدمت عدة برامج منها “نغموتاي” على قناة “الأولى”.

أمينة كندي