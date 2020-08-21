الفاعلون السياسيون ينشدون ملحمة وطنية في تطبيق الاحترازات الصحية

دعا فاعلون سياسيون تفاعلوا مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى67 لثورة الملك والشعب، إلى المساهمة جميعا في إحداث ملحمة وطنية، أساسها تطبيق الاحترازات الصحية لتفادي قساوة العودة إلى الحجر الصحي.

وقال سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إن الملك محمد السادس، صحح مفاهيم مغلوطة عن الوضع الوبائي في مواجهة كورونا، وهو الوضع الذي تم فيه اتهام الحكومة والسلطات العمومية، بأنها تضخم المعطيات بالنسبة لعدد المصابين، ونسب الوفيات.

ودعا العثماني، عموم المواطنين إلى تطبيق خطاب الملك حرفيا، مؤكدا في تصريح صحافي، أن الجميع مسؤول للقيام بتعبئة جماعية، ووطنية للتصدي للوباء باتباع التدابير الوقائية.

ودعا قادة التقدم والاشتراكية، بقيادة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام، إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع الخطاب الملكي، بخوض ملحمة وطنية، قوامها المحافظة على صحة المواطنين، من باب الوقاية، وتطبيق الاحترازات الصحية الضرورية المعروفة حاليا لدى المواطنين، محذرين من مغبة الإستمرار في التراخي وخرق القانون، وعدم الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

كما دعا قادة حزب ” الكتاب” السلطات العمومية، الى توفير المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا.

وناشدت خديجة الزومي، رئيسة المنظمة الاستقلالية، كل أطر ومناضلات الحزب، بتنزيل الخطاب الملكي عبر توعية المواطنين ميدانيا بتوعيتهم، والمساهمة في التعبئة لملحمة وطنية تستدعي مشاركة الجميع في مواجهة وباء كورونا.

أحمد الأرقام