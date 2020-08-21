كورونا تضرب عمالة الصويرة

استفاق مقر عمالة الصويرة صباح أمس (الخميس) على خبر إصابة ثلاثة موظفين بوباء كورونا.

وذكرت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بمسؤول ورئيس مصلحة بالعمالة نفسها، إضافة إلى سائقين بينهما السائق الخاص للعامل.

وأضافت المصادر أنه رغم الإجراءات المشددة التي اتخدتها مصالح العمالة في الفترة الأخيرة للحيلولة دون تسرب الوباء إلى أرجائها، إلا أن هذه الإصابات خلقت نوعا من الذعر والهلع في أوساط العاملين بها ومختلف المرتفقين الذين كانوا على صلة بالمصابين.

وارتفعت عدد الإصابات بوباء كورونا بهذه الحالات، إلى حوالي 70 حالة مؤكدة منذ انتشار الوباء، فيما بلغ عدد المتوفين خمس حالات، ثلاثة منها انضافت فقط خلال 24 ساعة الأخيرة.

ومازالت 32 حالة تخضع للاستشفاء، فيما خضع 16 شخصا من مخالطي الوفيات الثلاث الأخيرة للتحاليل مخبرية، في انتظار أن تظهر نتائجها قريبا.

عزيز المجدوب