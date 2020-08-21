كورونا يغلق شواطىء ابن سليمان وبوزنيقة

أغلقت السلطات الاقليمية بابن سليمان الشواطىء الثلاث التابعة للاقليم، بداية من منتصف ليل اليوم (الجمعة).

وجاء في قرار عاملي يحمل رقم 2020/30 موقع من قبل سمير اليازدي، عامل الإقليم، انه يعهد للسلطات المحلية والقوات العمومية بجماعات بوزنيقة والمنصورية والشراط بتنفيذ القرار بداية من منتصف ليل اليوم الجمعة.

وعاينت “الصباح” إقبالا استثنائيا على شواطىء ابن سليمان، بحكم جودتها، وقربها من الرباط والبيضاء، واغلاق عدد من الشواطئ المجاورة، اضافة الى تفادي المصطافين السفر الى مدن بعيدة في ظل الإجراءات المتخذة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وشوهدت زحمة كبيرة في شواطئ الجماعات الثلاث، دون احترام لاجراءات التباعد والوقاية.

وعاينت “الصباح” دركيا وفردا من القوات المساعدة يطلبان من المصطافين إرتداء الكمامات الواقية، عند مدخل شاطئ سيد الحاج بين جماعتي الشراط بوزنيقة، لكن اغلب المحاولات كانت تبوء بالفشل، بفعل الاكتضاض.

وعجز مصطافون عن إيجاد اماكن لركن سياراتهم بسبب الاكتضاض الذي استمر الى غاية مغرب يوم أمس.

عبد الاله المتقي