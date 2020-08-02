الملك يهنئ رئيس جمهورية البنين بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البنين، باتريس تالون، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لباتريس تالون، مقرونة بأصدق المتمنيات لشعب البنين باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولي اليقين أن تضافر جهودنا سيسهم في تعزيز روح الصداقة والتضامن التي تطبع العلاقات الممتازة بين المغرب والبنين. مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز تعاوننا على المستويين الثنائي والإقليمي”.