الملك يهنئ رئيسة الكونفدرالية السويسرية بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيسة الكونفدرالية السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لسيمونيتا سوماروغا عن أحر التهاني، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب السويسري باطراد التقدم والرخاء.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أعرب لكن عن ارتياحي لأواصر الصداقة الممتازة التي تربط بين المغرب وسويسرا، فإني على يقين بأن عملنا سويا سيساهم في توطيد التعاون بين بلدينا ليشمل كافة المجالات”.