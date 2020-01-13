الوداد يقدم رسميا غاموندي بعد تعيينه مديرا رياضيا للنادي

عقد نادي الوداد الرياضي ،مساء اليوم الاثنين بالمركب الرياضي الحاج محمد بنجلون بالدار البيضاء ، مؤتمرا صحفيا تم خلاله رسميا تقديم الاطار التقني الارجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي بعد تعيينه مؤخرا مديرا رياضيا للنادي . و يمتد عقد الوداد مع غاموندي ،الذي أشرف سابقا على العارضة التقنية لفريق حسنية أكادير ، لثلاث سنوات و نصف، حيث سيشرف على الإدارة التقنية، وكذا التنقيب على اللاعبين ثم التكوين و مدرسة النادي.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي ،أعرب غامندي عن اعتزازه بالعودة الى الوداد ،مبرزا انه سيشتغل على مشروع طموح سيحول الوداد الى فريق محترف و سيساهم ،بما يتمتع من تجربة ،في انجاح اعادة هيكلة فريق القلعة الحمراء .

وستناط بميغيل غاموندي مهمة وضع الخارطة الرياضية للوداد الرياضي على المدى القريب، المتوسط والبعيد، إضافة إلى التنسيق مع مدرب الفريق الأول فيما يخص تدبير سوق الانتقالات وضخ بعض العناصر الشابة المتميزة في الفريق الأول.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحمل فيها غاموندي ألوان الوداد الرياضي، إذ سبق أن اشتغل كمساعد لأوسكار فيلوني خلال قيادته للفريق الأحمر سنة 2002، وهي السنة التي شهدت تتويج الوداد بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

ويذكر أن غاموندي، كان قد قاد حسنية أكادير، لوصافة كأس العرش هذا الموسم، بعد إنهزام الفريق في المباراة النهائية أمام الإتحاد البيضاوي.

من جهة أخرى، أكد رئيس فريق الوداد الرياضي السيد سعيد الناصري انفصال ناديه بالتراضي عن المدرب المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، مبرزا أن هذا الاخير تسلم جميع مستحقاته .

من جانبه ،أعرب زوران مانولوفيتش عن شكره لجمهور و لاعبي الوداد ، معبرا في الوقت ذاته عن اعتذاره عن أي نتيجة سلبية تسببت فيها وتمنى التوفيق للوداد و التتويج بلقب البطولة و دوري أبطال أفريقيا.

ويعد نادي الوداد، أكثر نادي يجري تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في المغرب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بالبطولة الاحنترافية ، وأيضا في مجموعته ببطولة دوري عصبة الأبطال الافريقية .

ويسعى الوداد لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، من أجل سد الفراغ الذي خلفه غياب مجموعة من اللاعببين الرسميين بداعي الاصابة ،و ذلك للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، وأيضا لبلوغ الادوار المتقدمة في عصبة الابطال الافريقية حيث تنتظره منافسة قوية على اللقب .