الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليوز

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للسيسي، أصالة على نفسه ونيابة عن الشعب المغربي، عن أحر تهانيه بهذه المناسبة.

ومما جاء برقية الملك “ولايفوتني في غمرة هذه المناسبة الوطنية أن أسجل اعتزازي بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط بلدينا، والتي نحرص سويا على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

وأضاف الملك “وإذ أجدد لكم تهانئي، مشفوعة بتمنياتي القلبية لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بدوام الرقي والازدهار، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري”.

(و م ع)

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