20 لفافة كوكايين تطيح بـ”اليوتوبر” متزكي

قدمت مصالح الشرطة القضائية، اليوم السبت، اليوتوبر محمد متزكي، في حالة اعتقال، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، بعد ما ألقي القبض عليه متلبسا بحيازة أكثر من 20 لفافة كوكايين.

وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية، أطاحت بمتزكي بعد ما تتبعت أحد المروجين لمادة الكوكايين إلى حين وصوله عند هذا الأخير، الذي تم ضبطه داخل إحدى الفيلات بشارع روزفلت بالبيضاء تعود ملكيتها لامرأة منحته غرفة الحارس، حيث عثر بحوزته على 10 لفافات كوكايين أخرى معدة لنفس الغرض.

وأسفرت هذه العملية الأمنية، أيضا، عن اعتقال شخصين آخرين بالإضافة إلى اليوتوبر الموقوف، حيث أمر وكيل الملك بمتابعتهم في حالة اعتقال و إحالتهم على المحاكمة، التي ستكون أولى جلساتها بتاريخ 22 يوليوز، بتهم استهلاك المخدرات الصلبة و الوساطة في الاتجار في الكوكايين وتسهيل تعاطيه.

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