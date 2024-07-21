تصل إلى 46 درجة.. موجة حر مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة، ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الأربعاء، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة، ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، بعمالات وأقاليم طاطا، وزاكورة، وأسا-الزاك، والسمارة، والراشيدية.

وأضافت المديرية أنه يرتقب تسجيل نفس درجات الحرارة، ابتداء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل، بعمالات وأقاليم تاونات، ووزان، وتارودانت، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، وخريبكة، وسطات، وفاس، وصفرو، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، ومراكش، ومولاي يعقوب، والرحامنة، واليوسفية، والفقيه بنصالح، ومكانس، وخنيفرة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: