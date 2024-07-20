جريمة قتل تطيح بشاب في فاس

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنسودة بفاس، صباح اليوم السبت، شخصا يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أداة راضة مفضي إلى الوفاة في حق ضحية يمتهن بيع مواد غذائية بالجملة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه به في خلاف مع الضحية البالغ من العمر 40 سنة، وذلك لأسباب وخلفيات تتعلق بخلاف حول بيعه بضاعة بالتقسيط، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض الضحية لاعتداء جسدي بواسطة قضيب حديدي، تسبب في وفاته مباشرة بعد وصوله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي.

ومكنت عملية أمنية من تحديد هوية المشتبه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الفعل الإجرامي، فضلا عن حجز الأداة الراضة المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنسودة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

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