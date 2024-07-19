خلل تقني عالمي يشل المطارات والمستشفيات والبنوك

أفادت مصادر بأن خللا تقنيا بأحد خوادم شركة “كراود سترايك” أثر اليوم (الجمعة)، على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والبنوك في العالم.

وقالت شركة “كراود سترايك” للأمن السيبراني إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.

بدورها، أوضحت شركة مايكروسوفت أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات “مايكروسوفت 365” المتبقية التي يشوبها الخلل.

وأعلن مطار برلين اليوم الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة “إكس” إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على منصة “إكس” أن العمل جار على حل المشكلة.

في السياق ذاته، قالت ستة مصادر في قطاعالنفط والغاز للصحافة إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.

(و م ع)

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