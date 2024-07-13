طنجة … انفجار حاوية صهريجية وإصابات بحالات اختناق

أفادت السلطات المحلية بعمالة طنجة-أصيلة أن حريقا اندلع، صباح اليوم السبت، بشاحنة صهريجية لنقل مادة “الفيول” أثناء تفريغ حمولتها بمدخل وحدة صناعية كائنة بالمنطقة الصناعية بمغوغة.

وأوضحت السلطات المحلية أن هذا الحريق نجم عنه انفجار الحاوية الصهريجية المذكورة، كما أتى على مركبة لنقل العمال كانت متوقفة بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت لاتخاذ التدابير اللازمة ومباشرة عمليات السيطرة على الحريق، الذي خلف إصابة سبعة أشخاص بحالات اختناق، تم نقلهم صوب مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أنهم يوجدون في حالة صحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وذلك دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، إلى حدود الساعة.

وتابع بأن فرق الإطفاء تواصل حاليا جهودها من أجل تطويق الحريق وإخماده.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث قضائي من قبل السلطات المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.

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