انطلاق الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي

انطلقت، أمس الجمعة بأصيلة، الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي، في نسخته 45، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية أصيلة).

وكشفت مؤسسة منتدى أصيلة المشرفة على تنظيم الموسم، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الدورة الصيفية للفنون التشكيلية، التي ستستمر إلى غاية الجمعة 27 يوليوز 2024، ستتميز بتنظيم معرض جماعي بمناسبة مرور 45 سنة على احتضان مؤسسة منتدى أصيلة لأوراش فن الحفر والطباعة الفنية، كما سينظم معرض تكريمي تحت شعار “مسارات متقاطعة” للفنانين مليكة أكزناي (المغرب) و أكيمي نوغوشي (اليابان) برواق المعارض في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية.

وسيحتضن قصر الثقافة معرضا جماعيا للإبداعات الحديثة في فن الحفر، ومعرضا للفنان التشكيلي المغربي عبد القادر المليحي، إلى جانب معرض الأطفال مواهب الموسم، وتستمر هذه المعارض من 13 يوليوز إلى 31 دجنبر، كما يحتضن الموسم ندوة حول “سوق الفن وصناعة القيمة” وندوة ثانية حول “الفن المعاصر وخطاب الأزمة” إلى جانب تكريم للفنانين مليكة أكزناي (المغرب) و أكيمي نوغوشي (اليابان). وسيعرف الموسم أيضا تنظيم ثلاث محاضرات موضوعاتية، الأولى حول “مدخل لتاريخ النقوش في المغرب” لعالم الآثار الدكتور عبد الخالق المجيدي (المغرب)، والثانية حول “تاريخ فن الحفر وتطوره” للفنان التشكيلي ميشيل بارزان (بلجيكا)، والثالثة حول موضوع ” تاريخ الطباعة والنشر في المغرب” للدكتورة في التاريخ المعاصر لطيفة الكندوز (المغرب)، إلى جانب حفل توقيع إصدار “المؤلف في الصورة” للكاتب والأكاديمي شرف الدين ماجدولين (المغرب). وسيعرف برنامج هذه الدورة الصيفية تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، مثلما جرت العادة منذ ربيع 1978، والذي سينجز هذا العام، في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة بمشاركة 14فناناً. وسيتم كذلك تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات الخاص بأطفال أصيلة، إلى جانب مشاغل الفنون التشكيلية في قصر الثقافة، مشاغل الصباغة والحفر والطباعة الحجرية ( الليتوغرافيا ) بمشاركة 25 فنانا تشكيليا من إسبانيا، والبحرين وبلجيكا، والبرتغال، وبريطانيا، ومالطا، ومصر، واليابان، وسوريا، والمغرب. وستنظم أيضا “مشغل الأطفال مواهب الموسم” في حدائق قصر الثقافة. على صعيد آخر، تحتضن مكتبة الأمير بندر بن سلطان مشغل “التعبير الأدبي وكتابة الطفل”، الذي يشرف عليه الأستاذ مصطفى البعليش، لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة من 15 إلى 19 يوليه 2024.

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