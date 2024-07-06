الملك يهنئ رئيس القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عثمان غزالي، وأصدق المتمنيات لشعب جمهورية القمر الاتحادية باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وإنها لمناسبة طيبة أغتنمها، لأجدد لكم عزمي الراسخ على توطيد علاقات الأخوة والتعاون المتينة القائمة بين بلدينا، والتي يحذونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يحقق الطموحات والآمال المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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