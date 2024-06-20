القتل العمد يطيح بدنماركي في البيضاء

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الخميس، دنماركيا يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من قبل السلطات القضائية الدنماركية في قضية تتعلق بالقتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن توقيف المشتبه به تم بالبيضاء، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الدنماركية، لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن العثور بحوزة الأجنبي الموقوف على كمية من مخدر الحشيش وجواز سفر ألماني مزور، يحمل صورته الشخصية وهوية مزيفة في اسم الغير، كما تم إخضاعه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب “أنتربول” الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالدنمارك بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

(ي.ع)

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