السيسي يقبل استقالة الحكومة المصرية

كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم لاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم الأخير استقالة حكومته، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن السيسي استقبل مدبولي، الذي قدم استقالة الحكومة، مشيرة إلى أن “السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية”.

ووفق البيان فإن تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، تشمل “مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات”.

وأشارت إلى أن السيسي كلف أيضا الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري تولت المسؤولية في يونيو عام 2018، وشهدت الحكومة تعديلات أكثر من مرة.

(و م ع)

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