“إسكوبار الصحراء” … هذه حقيقية ابتزاز سجين لمسؤولين بجهة الشرق

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص “اتصال السجين (ف.ي)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” في ملف “إسكوبار الصحراء”، ببعض المسؤولين بجهة الشرق من داخل السجن ومحاولة ابتزازهم وفرض سلطته عليهم”.

وأكدت إدارة السجن في بيان توضيحي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن جميع الأرقام الهاتفية التي يتصل بها المعني بالأمر تعود لأفراد من عائلته، حيث سبق له أن أدلى بنسخ من عقود الاشتراك الخاصة بأصحاب تلك الأرقام الهاتفية، كما أنه يستعمل الهاتف الثابت المتوفر بالمؤسسة للتواصل معهم، وأن هذا الأخير لا يتيح الاتصال بأي رقم غير الأرقام المبرمجة فيه.

⁠وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة قامت بكل التحريات الضرورية وأجرت عملية تفتيش للغرفة التي يقيم بها المعني بالأمر، فلم يعثر على أي هاتف محمول ولا أية ممنوعات أخرى بحوزته، ولم يتبين استعماله لأية وسيلة أخرى للاتصال من غير الهاتف الثابت للمؤسسة.

يسرى عويفي

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