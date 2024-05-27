ميارة يمثل الملك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جزر القمر

مثل رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، الملك محمد السادس، أمس الأحد بموروني، في المراسم الرسمية لتنصيب رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، عثمان غزالي.

وجرت هذه المراسم بعاصمة جمهورية جزر القمر الاتحادية، بحضور مجموعة من رؤساء الدول ورؤساء حكومات وبرلمانات ورؤساء وفود، إضافة إلى عدة شخصيات أخرى.

وخلال هذا الحفل، نقل ميارة للرئيس عثمان غزالي تهاني وتحيات الملك محمد السادس، وكذا تمنياته بالتوفيق والسداد في تأدية مهامه.

وأكد رئيس مجلس المستشارين بالمناسبة استعداد وطموح المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، للرقي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وذلك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، استقبل الرئيس عثمان غزالي، صباح اليوم الاثنين، النعم ميارة.

وأعرب رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، خلال هذا الاستقبال، عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وكذا تقديره الكبير لما يقوم به الملك من أجل الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التنمية في إفريقيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وحضر هذا اللقاء الأمين العام لحكومة جمهورية جزر القمر الاتحادية والقائم بأعمال سفارة المملكة المغربية بموروني، إدريس علوي.

(و م ع)