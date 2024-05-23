بالصور.. انهيار عمارة بحي بوركون في البيضاء

شهد سكان حي بوركون بالبيضاء، عشية اليوم الخميس، انهيار عمارة مكونة من خمسة طوابق ومحلين تجاريين، دون تسجيل أي ضحايا إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وحسب ما أفاد به شهود عيان لـ”الصباح”، يرجع السبب الرئيسي لانهيار العمارة الموجودة في تقاطع شارعي مولاي يوسف والعنق، والتي تضم 10 سكان، إلى إصلاحات قام بها أحد سكانها، تسببت في تشقق هيكلها الرئيسي بشكل استنفر باقي الساكنة، وجعلهم يفرون هربا خاليي الوفاض، ساعات قبل انهيارها.

وفور وقوع الحادث، عاينت “الصباح” حلول الوالي محمد امهيدية بعين المكان، مرفوقا بعامل عمالة أنفا وعناصر الشرطة والوقاية المدنية، للوقوف على عملية البحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

(ي.ع)

تصوير: أحمد جرفي