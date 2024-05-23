مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، وعلى مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي، وشفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات.

وأضاف بايتاس أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة.

أما على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عياش خلاف، كاتبا عاما للمندوبية.

(و م ع)