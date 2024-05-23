المغاربة يتصدرون العمال الأجانب بإسبانيا في 2024

سجلت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا لنسبة المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي بالبلاد خلال سنة 2024، والذين بلغ عددهم 346.771 شخصا، بزيادة قدرها 144 ألف عامل جديد، مقارنة بالسنة الماضية.

وأفادت الوزارة الوصية على قطاع الضمان الاجتماعي، في تقرير أوردته صحيفة “هافينتون بوست“، بأن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، متجاوزين بكثير رعايا الدول التي تحظى بجالية كبيرة على الأراضي الإسبانية مثل رومانيا (345.706 عامل) وكولومبيا (197.071 عامل)، ثم إيطاليا (187.539 عامل).

أما عن إجمالي الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني، فبلغ عددهم، وفق المصدر ذاته، 2.8 مليون عامل وعاملة، بزيادة قدرها 629.697 شخصا مقارنة بسنة 2019 (قبل جائحة كورونا)، ممثلين بذلك 13.2% من إجمالي العمال المسجلين في النظام خلال أبريل 2024، بعد استبعاد العوامل الموسمية.

وبلغت نسبة الذكور في إجمالي العمال الأجانب القانونيين بإسبانيا، يضيف التقرير نفسه، 1.6 مليونا، مقابل أزيد من 1.2 مليون امرأة، لافتا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأجنبيات المسجلات في الضمان الاجتماعي بنسبة 34.3 في المائة منذ تفشي جائحة كورونا، مع زيادة قدرها 3.1 في المائة مقارنة بالذكور.

وتسلط هذه الأرقام الضوء، حسب ما ذكرته وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، على أهمية الهجرة في دعم النمو الاقتصادي والضمان الاجتماعي في إسبانيا.

يسرى عويفي