“نتلاقاو فوزان”…مبادرة للتعريف بمؤهلات المدينة

تحتضن وزان، أيام 21 و 22 و 23 يونيو الجاري، الدورة الثالثة لمبادرة “نتلاقاو فوزان”، تحت شعار : ”حب وزان يجمعنا و مستقبلها يعنينا”.

وستعرف هذه الدورة تنوعا وتجويدا في عروض برنامجها العام المسطر، بما يتلاءم ويتلاقى مع الأهداف والغايات النبيلة التي تؤطر فكرة تنظيم هذه المبادرة منذ دورتها الأولى، من خلال تنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة بالمركب الثقافي وورشات عمل ميدانية يؤطرها ويشارك فيها ثلة من الأطر والكفاءات والفعاليات المدنية من داخل الإقليم وخارجه.

كما ستعرف هذه الدورة تنظيم معرض ” نمودجي ” للمنتوجات المجالية والتقليدية، مع إبراز تنوع وغنى المؤهلات الثقافية الحضارية، والطبيعية الإيكولوجية التي يزخر بها مجال إقليم وزان (جولة في فضاءات المدينة العتيقة بوزان، زيارة لبعض الفضاءات الطبيعية بإقليم وزان).

وسيعرف اليوم الختامي تنظيم حفل فني نوعي تتخلله وصلات شعرية وزجلية، تكريما لمجموعة من الكفاءات والفعاليات، مع التنويه والإشادة بأهم التجارب الوزانية الرائدة التي بصمت على مسار ناجح هذه السنة.

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