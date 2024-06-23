بالفيديو..هذه التدابير المتخذة لتنظيم عملية استقبال الحجاج المغاربة

استعرض عبد الرحيم فرد، رئيس القسم التقني والملاحي بمطار محمد الخامس، التدابير المتخذة من قبل المكتب الوطني للمطارات، بتنسيق مع مختلف المصالح والشركاء والمتدخلين، من أجل تأمين عملية استقبال الحجاج، التي انطلقت أول أمس الجمعة على الساعة الخامسة صباحا، وستستمر إلى غاية 6 يوليوز المقبل.

وقال فرد، في تصريح لـ”الصباح”، إنه تمت برمجة 25 رحلة إضافية بين مطار محمد الخامس ومطارات المملكة العربية السعودية، سيتم عبرها نقل حوالي 7500 حاج وحاجة، كما تمت زيادة عدد المستخدمين المكلفين باستقبالهم وتوجيههم في المطار، مع تعزيز الطواقم الطبية وفرق العمل على مستوى نقاط المراقبة الأمنية والجمركية، لتقليص آجال انتظار الحجاج، وغيرها من الإجراءات..

إقرأ أيضا: