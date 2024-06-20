بعد تصنيفه شاطئا غير صالح للسباحة.. جمعوي: على السلطات التدخل لمعالجة مياه “مانيسمان”

بعد تصنيف التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة، شاطئ “مانيسمان” بالمحمدية، ضمن المحطات غير الصالحة للسباحة، بسبب التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، أعرب سحيم محمد السحيمي، رئيس جمعية الزهور للبيئة والتنمية المستدامة، عن قلقه العميق إزاء تأثير هذا التلوث على الصحة العامة والسياحة المحلية، ودعا السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لمعالجة مياهه بشكل فعال، حفاظا على صحة المصطافين.

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