fbpx
أخبار 24/24الصباح TV

بعد تصنيفه شاطئا غير صالح للسباحة.. جمعوي: على السلطات التدخل لمعالجة مياه “مانيسمان”

منذ 3 ساعات
0

بعد تصنيف التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة، شاطئ “مانيسمان” بالمحمدية، ضمن المحطات غير الصالحة للسباحة، بسبب التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، أعرب سحيم محمد السحيمي، رئيس جمعية الزهور للبيئة والتنمية المستدامة، عن قلقه العميق إزاء تأثير هذا التلوث على الصحة العامة والسياحة المحلية، ودعا السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لمعالجة مياهه بشكل فعال، حفاظا على صحة المصطافين.

منذ 3 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.