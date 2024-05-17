برلماني المضيق الفنيدق ينظم لقاء على شرف مسؤولي “مؤسسة مريم بهولندا” 

استقبل النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق “محمد العربي المرابط”، أول أمس(الأربعاء)، بمكتبه بمرتيل، رئيسة (مؤسسة مريم بهولندا)، الدكتورة في الطب الباطني والقصور الكلوي ورئيسة قسم زرع الكلي “مريم خيرون” والكاتب العام للمؤسسة “عبد المجيد خيرون”.

كما عرف اللقاء حضور رئيسة جمعية مرتيل للعناية بمرضى القصور الكلوي “إيمان طلحة”، والطبيبة الأخصائية بالمركز؛ الدكتورة “هند بلمان”والممرض الرئيسي “إبراهيم الكطاطي”.

اللقاء الذي نظمه النائب البرلماني “يدخل في سياق الانفتاح على المحيط السوسيو اجتماعي، وتجسيدا لروابط التعاون وتمتين صلة الوصل بين مغاربة العالم بوطنهم الأم”، إذ تم خلاله تبادل الخبرات بين مختلف الحاضرين والتنسيق بينهم.

وعبرت رئيسة مؤسسة مريم بهولندا عن إعجابها بمركز مرضى القصور الكلوي بمرتيل وبطريقة اشتغالهم التي تصب في خدمة المرضى وتوفير العناية اللازمة لهم.

من جهته، شكر النائب البرلماني “محمد العربي المرابط” الحاضرين، وعلى رأسهم رئيسة والكاتب العام لمؤسسة مريم الهولندية لما يقومون به من عمل نبيل على الصعيد الدولي، وما قاموا به بقطاع غزة من توفير للتجهيزات والمواد الطبية.

وفي الختام أقام محمد العربي المرابط مأدبة غذاء على شرف الضيوف الحاضرين.

يوسف الجوهري (تطوان)

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