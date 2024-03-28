تنصيب المدير الجديد للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون

جرى، أمس الأربعاء بالعيون، تنصيب علي لحلو مديرا جديدا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون – الساقية الحمراء، خلفا لمحمود الراحل.

وهنأ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حمدي كريطى، في كلمة بالمناسبة، لحلو على الثقة التي حظي بها لشغل هذا المنصب الجديد، مشيدا بالمسار المهني الحافل للمدير الجديد الذي تقلد عدة مهام وراكم تجربة بالقطاع ناهزت 32 سنة، زاوج خلالها بين العمل التربوي والممارسة التدبيرية، مما مك نه من اكتساب خبرات مهنية متميزة، فضلا عما يتحلى به من جدية ونكران للذات في أداء واجباته المهنية.

وأضاف كريطى أن تعيين لحلو سيعطي دينامية جديدة لتدبير شؤون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، لجعله قادرا على مواكبة التحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، منوها في هذا الصدد بالعمل الذي قام به المدير السابق للمركز، محمود الراحل، وبالنتائج التي تحققت خلال فترة تقلده مسؤولية إدارته.

وذك ر بالمساهمة الفعالة للمدير السابق في تنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لضمان التنزيل الأمثل لأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيدا بالجهود الاستثنائية والتعبئة القوية لفريق العمل بالمركز من أطر إدارية وتربوية وتقنية، وانخراطهم ومساهمتهم في إرساء جودة التكوين في الجهة.

من جانبه، عبر لحلو عن تقديره للثقة التي حظي بها، داعيا إلى مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرز، في هذا الإطار، الدور المحوري الذي يضطلع به المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للرفع من مردودية المنظومة التربوية، من خلال أدواره الأساسية في التكوين والتأطير والبحث وتأهيل المهن التربوية.

ودعا مختلف الفاعلين في مجال التربية إلى الانخراط بكل جد ومسؤولية لدعم المشاريع التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، من أجل تنفيذ برنامج عمله وفق مقاربة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الغايات الاستراتيجية للوزارة وأهدافها، وخصوصيات هذه الجهة، بما يسهم في الارتقاء والنهوض بجودة التكوين، وتطوير أداء المركز.

(و م ع)

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