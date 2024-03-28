نبيلة معن تحيي ليلة فنية رمضانية بأكادير

أمتعت الفنانة المغربية نبيلة معن، مساء أمس الأربعاء، جمهور مدينة أكادير بأجمل أغانيها خلال حفل غنائي نظم في إطار فعاليات الدورة الـ18 لـ”ليالي رمضان”.

وخلال هذا العرض، استمتع الجمهور الحاضر بحوار فني مميز بين الموسيقى الأندلسية وأنغام الجاز، سافر خلالها إلى رحلة في عوالم الفن العريق.

وطوال هذه الأمسية الرمضانية، رسمت الفنانة، التي تعتبر شخصية بارزة في المشهد الموسيقي الوطني المعاصر، ملامح لوحة فنية متعددة الألوان، حيث قدمت أجمل المقطوعات والقصائد الروحية التي أضفت سحرا على ليالي رمضان.

وأعربت الفنانة والملحنة والشاعرة معن، عن سعادتها الغامرة بإحياء هذا الحفل البهيج بأكادير ومشاركة لحظات جميلة مع جمهور سوس، مشيرة إلى أن هذه الأمسية هي المرحلة الأخيرة من جولة فنية قامت بها في عدد من المدن المغربية نظمت في إطار الدورة الـ18 لـ”ليالي رمضان”.

وتسلط تظاهرة “ليالي رمضان” التي انطلقت سنة 2007، بمبادرة من المعهد الفرنسي بالمغرب، الضوء على الموسيقى المغربية والفرنسية، من خلال خلق فضاء للتبادل الثقافي والفني ونشر وتعزيز قيم التسامح، الحوار والتعايش.

يذكر أن تظاهرة “ليالي رمضان”، التي انطلقت في 19 مارس الجاري، وتستمر إلى غاية 3 أبريل المقبل، تحت شعار “لنعزف معا على وتر واحد”، قامت خلالها الفنانة نبيلة معن بجولة فنية في عدد من المدن المغربية التي تحتضن فروع شبكة المعهد الفرنسي بالمغرب.

(و م ع)

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