ارتفاعا حركة النقل الجوي بمطار الصويرة

سجل مطار الصويرة-موغادور الدولي خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية ارتفاعا في عدد المسافرين بنسبة 35 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين الذين عبروا مطار مدينة الرياح عند متم شهر فبراير المنصرم بلغ ما مجموعه 31 ألفا و236 مسافرا، مقابل 23 ألفا و85 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2023.

وخلال شهر فبراير وحده، سجلت هذه المنشأة المطارية زيادة بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته، أن مطار الصويرة موغادور استقبل خلال الفترة نفسها حوالي 16 ألفا و508 مسافر، بينما سجل عبور 12 ألفا و185 مسافرا فقط خلال فبراير 2023.

يشار إلى أن المطارات المغربية استقبلت خلال شهري يناير وفبراير 2024 ما مجموعة 4.551.240 مسافرا، وذلك بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.

وخلال شهر فبراير 2024 وحده، تم تسجيل ارتفاع قوي بنسبة 19 في المائة حيث بلغ عدد المسافرين 2,266,620 مسافرا.

(و م ع)

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