بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على أداء إيجابي

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على أداء إيجابي، حيث سجل المؤشر الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,06 في المائة ليستقر عند 12.990 نقطة.

كما تعزز مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,07 في المائة عند 1.058,16 نقطة.

بدوره سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,02 في المائة إلى 952,79 نقطة.

وبصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,41 في المائة إلى 1.116,4 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “مناجم” (+1,91 في المائة / 1.763 درهما)، و”أراضي كابيتال” (+1,49 في المائة / 512 درهما)، و”أطلنطا سند” (+1,46 في المائة / 124,9 درهما)، و”صوناسيد” (+1,33 في المائة / 760 درهما)، و”جيت كونتراكترز” (+1,3 في المائة / 410 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “كارتي السعادة” (-6 في المائة / 23,03 درهما)، و”ديلتا هولدينغ” (-3,19 في المائة / 36,76 درهما)، و”ميد بابير” (-2,45 في المائة / 19,51 درهما)، و”ستيام” (-1,53 في المائة / 580 درهما)، و”إنفوليس” (-1,4 في المائة / 84,8 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء بتسجيله ربحا بنسبة 0,34 في المائة.

(و م ع)

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