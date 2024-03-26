سلاح ناري و16 كيلوغرام كوكايين يطيحون بشخصين في الناظور

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 31 و 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16 كيلوغرام و 650 غرام من مخدر الكوكايين وحيازة السلاح الناري.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهما جرى خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينة الناظور ومنطقة فرخانة، وذلك للاشتباه في تورطهما في جلب شحنات من مخدر الكوكايين وترويجها على الصعيد المحلي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 16 صفيحة بلغ مجموع وزنها 16 كيلوغرام و 650 غرام من مخدر الكوكايين.

وعلاوة على هذه المواد المخدرة، يضيف المصدر ذاته، أسفرت عمليات التفتيش عن حجز بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش، علاوة على حجز أسلحة بيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع و 6 سيارات تحمل لوحات ترقيم وطنية وأجنبية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادت المحتملة وكذا توقيف المتورطين المفترضين في هذا النشاط الاجرامي.

(ي.ع)

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