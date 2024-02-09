بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإفتتاح على وقع الارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الجمعة ، على وقع الارتفاع ، حيث حقق مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,12 في المائة، ليستقر عند 12.641,20 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,23 في المائة ليستقر عند 1.027,16 نقطة، كما تعزز MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,24 في المائة إلى 932,66 نقطة.

كما سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,51 في المائة إلى 1.088,24 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “إقامات دار السعادة” (+3,30 في المائة / 27,89 درهما)، و”كولورادو ” (+2,70 في المائة / 45.70 درهما)، و”ريسما ” (+1,30 في المائة / 225.90 درهما)، و”إيمورنت” (+1,08 في المائة / 94 درهما)، و”اتصالات المغرب” (+ 1 في المائة / 89,90 درهما).

وبالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “ستروك اندستري ” (-5,38 في المائة / 27,61 درهما)، و”الشركة المنجمية توسيت”” (-5,29 في المائة / 1,449 درهما)، و”ميكرو داتا ” (-4,74 في المائة / 652,50 درهما)، و ” جيت كونتراكترز” (-0,84 في المائة / 341 درهما)، و”صوناسيد ” (-0,56 في المائة / 706 درهما).

وكان مؤشر مازي قد أنهى تداولات أمس الخميس مسجلا ربحا بنسبة 0,61 في المائة

(و م ع)

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