الطب البيطري..توقيع اتفاقية-إطار لتكوين الأطباء

تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية-إطار بين كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة (FM6SS) ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV) وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة (UM6SS)، من أجل إحداث تكوينات متخصصة لفائدة الأطباء البيطريين.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ورئيس مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، لحسن بليماني ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الحسن الثاني، عبد العزيز الحرايقي، ورئيس جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، محمد العدناوي، إرساء إطار مناسب للبحث، وخلق فضاء وطني للتبادل العلمي، وذلك في إطار شراكة متطورة ومستدامة.

وأوضح صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز منظومة التكوين والبحث البيطري في المغرب، وكذا تكوين أطر رفيعة المستوى في مجالات الحماية والصحة الحيوانية، مشيرا إلى أن هذا التنسيق والشراكة الاستراتيجية ترمي إلى زيادة عدد الأطباء البيطريين المؤهلين لتلبية الطلب المتزايد في مختلف التخصصات.

وأبرز أن “هذه المبادرة أساسية، ليس فقط من أجل تحفيز الاقتصاد وتعزيز تنمية الثروة الحيوانية، ولكن أيضا بغية ضمان المراقبة الفعالة للأمراض العابرة للحدود، في سياق التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل ملحوظ على تطور الأمراض”.

وأضاف صديقي أن مراقبة أمراض المناطق المدارية ، التي تؤثر على الماشية، تشكل أولوية هي الأخرى، مشددا على أهمية تطوير الكفاءات الوطنية للاستجابة الفعالة لهذه التهديدات، والرفع من مستوى الأطقم المكونة وتعزيز مفهوم “الصحة الواحدة” الرامي إلى حماية الصحة العامة الوطنية.

من جانبه، أشار بليماني إلى أن هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة فصل جديد في إطار مفهوم “الصحة الواحدة”، والتي من شأنها توسيع نطاق العرض التكويني الذي تقدمه المؤسسة في مجال الطب البيطري، مبديا طموح ورغبة المؤسسة في منح خريجي البكالوريا الشباب الفرصة لامتهان الطب البيطري من خلال تسهيل ولوجهم إلى الدورات المتخصصة التي تقترحها جامعة محمد السادس للعلوم والصحة.

وفي نفس هذا التوجه، أكد الحرايقي أن هذه الاتفاقية تم تطويرها خصيصا بهدف تكثيف التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتطوير مجال الطب البيطري بالمغرب.

(و م ع)

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