إعلان مشترك: بلغاريا تنوه بالإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب تحت قيادة الملك

نوهت جمهورية بلغاريا، اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الكبرى التي قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالجهود الدؤوبة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحسب الإعلان المشترك، الذي اعت مد بالرباط، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة الوزيرة الأولى وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل، فقد نوهت الوزيرة البلغارية أيضا بالنموذج التنموي الجديد للمغرب.

كما رحب الجانب البلغاري بجهود المغرب البناءة في تعزيز الاستقرار والنمو والتنمية في إفريقيا.

وأبرز الطرفان كذلك دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، وتمسكهما بالمبادئ الأساسية الكونية لميثاق الأمم المتحدة، والحاجة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للدول وسيادتها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الدولي.

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