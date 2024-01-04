مبيعات الإسمنت فاقت 12 مليون طن سنة 2023

بلغت مبيعات الإسمنت، عند متم دجنبر الماضي، 12,51 مليون طن، بارتفاع نسبته 0,19 في المائة مقارنة بسنة 2022، بحسب ما أفادت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه بحسب الفئات، بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 7,54 مليون طن، متبوعة بتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بأزيد من 2,55 مليون طن، والخرسانة المعدة مسبقا (1,22 مليون طن)، ثم تلك الموجهة لقطاع البناء بـ 453 ألف و495 طن، وللبنية التحتية (744 ألف و202 طن).

وأشار المصدر إلى أنه تم خلال شهر دجنبر الماضي لوحده، تسليم ما يعادل 1,12 مليون طن من الإسمنت، بارتفاع نسبته 19,1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2022، مبرزا أن هذه المبيعات توزعت على فئة التوزيع (641 ألفا و266 طنا)، والخرسانة الجاهزة للاستخدام (255 ألفا و551 طنا)، والخرسانة المعدة مسبقا (111 ألفا و552 طنا)، ثم البناء (34 ألفا و792 طنا)، والبنيات التحتية (79 ألفا و130 طنا).

(و م ع)

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