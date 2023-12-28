تخرج الدفعة الأولى لصيادلة كلية محمد السادس

احتضت كلية محمد السادس للصيدلة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة، الاثنين الماضي، حفل تخرج أولى دفعة من طلبتها، بعد ست سنوات من الدراسات المتخصصة.

وشهد الحفل، المنظم بمركز مؤتمرات الجامعة، مشاركة العديد من الفاعلين في صناعة الأدوية ومهنيي الصحة، الذين تابعوا عروض الأعمال البحثية للطلبة المتخرجين، أمام أعضاء لجنة التحكيم.

جدير بالذكر أن جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، أنشأت في يوليوز 2014، وهي مؤسسة غير ربحية متعددة التخصصات، تقدم مجموعة من التكوينات من خلال كلياتها ومدارسها الكبرى، وتصدر شهادات وطنية معترف بها من قبل الدولة.

وتوفر الجامعة ذاتها، لطلبتها، تكوينات عالية في مختلف مجالات العلوم والصحة، تسمح لهم بإنجاز مهامهم على أكمل وجه، وتأسيس أنفسهم في المحيط المهني في كل من القطاعين العام والخاص (المستشفيات، الكليات، المدارس، المراكز المتخصصة، المختبرات، …).

كما تلتزم كلية محمد السادس للصيدلة بتكوين صيادلة مؤهلين يمكنهم القيام بنشاطهم في العديد من الهياكل العامة والخاصة: الصيدليات والصناعة والوظائف الإدارية، وتوفر للطبة تدريبات أولية على شكل تراخيص: مساعد صيدلي وفني أول في صناعة الأدوية، وأخرى للمتخصصين في البيولوجيا الطبية وصناعة الأدوية والمستشفيات والصيدلة السريرية، بالإضافة إلى التدريب المستمر في المجالات المتعلقة بعالم الأدوية.

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