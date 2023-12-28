“الكتبية” تضع عمالها في قلب استراتيجيتها لتدارك الأزمة

أعلنت مجموعة “الكتبية”، الرائدة في مجال الصناعات الغذائية بالمغرب، استئناف نشاطها ابتداء من يناير المقبل، بعد أزمة مالية عاشتها إثر تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا.

وحسب بلاغ للمجموعة، وضعت إدارتها استراتيجية محكمة لتعديل الأوضاع في مجموع فروعها، بعد المرحلة الحساسة التي عاشتها منذ بداية 2023، وذلك عن طريق تأمين استئناف نشاطها بإيقاعه العادي، عبر مراحل، وتنظيم عملية صرف الرواتب من خلال معالجة المتأخرات، مع إعادة تفعيل التغطيات الصحية والاجتماعية تبعا للاتفاقيات المتفاوض عليها مع شركات التأمين والمؤسسات الاجتماعية.

وأكد المصدر ذاته، حرص “الكتبية” على حماية مناصب الشغل كأولوية مطلقة، إدراكا منها لأهمية الشركة داخل النظام البيئي الاقتصادي والاجتماعي لمدينة المحمدية، متوعدا بجعل السنة الجديدة 2024 سنة محورية من أجل إعادة المجموعة نحو طريق التنمية المستدامة.

وأقرت الشركة المغربية، في بلاغها، بأن الوضعية الصعبة التي عاشتها “الكتبية”، تسببت إلى جانب عوامل أخرى، في اضطرابات على مستوى التزود والإنتاج، إضافة إلى مشاكل في مالية المجموعة، ما أدى إلى تسجيل تأخر في تنفيذ بعض الالتزامات، ومن بينها أداء الأجور.

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