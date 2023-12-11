بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الانخفاض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع الانخفاض.

وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,04 في المائة، ليستقر بذلك عند 11.880,28 نقطة.

بدوره، انخفض مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,14 في المائة منتقلا إلى 974,51 نقطة، في حين سجل MASI.ESG ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,01 في المائة إلى 882,63 نقطة.

كما سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,01 في المائة، منتقلا إلى 995,15 نقطة.

وكان مازي قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي بارتفاع بنسبة 0,49 في المائة إلى 11.885,32 نقطة.

(و م ع)

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