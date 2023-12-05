أمن سلا يطيح بلصين ظهرا في فيديو متداول

تفاعل الأمن الإقليمي بسلا، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، صباح اليوم الثلاثاء، يظهر فيه شخصان يعرضان امرأة

للسرقة بالشارع العام بمدينة سلا.

وحسب ما ذكره مصدر أمني، أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، والتي أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بشأنها عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما يوم أمس الاثنين.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية ويبلغان من العمر 28 و30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

(ي.ع)

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