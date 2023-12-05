تزوير الفيزا والاتجار بالبشر يطيحان بشخصين في تطوان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 50 و33 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأفاد مصدر أمني للصباح بأن المشتبه فيهما ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية وعقود عمل، والتي تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن توقيف المشتبه فيهما بمدينتي تطوان ومارتيل، وهما في حالة تلبس بإعداد ملفين للهجرة غير الشرعية لفائدة مرشحين اثنين، فيما مكنت عمليات التفتيش عن حجز العديد من المحررات والوثائق المزورة، ومعدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة من الطوابع والأختام المزيفة وأجهزة كمبيوتر وآلات للنسخ والطباعة ودعامات إلكترونية، علاوة على مبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد الموقوفين بمدينة شفشاون عن حجز مجموعة من وثائق السفر والوثائق التعريفية في اسم الغير، تخص مرشحين مفترضين للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز مبلغ مالي إضافي يتجاوز 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وأكد المصدر الأمني إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(ي.ع)

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