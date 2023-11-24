تداول العملة المزورة يطيح بثمانية سياح أجانب في أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة 23 و24 نونبر الجاري، من توقيف ثمانية سياح أجانب، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وعرض أوراق مالية أجنبية مزورة للتداول.

وحسب ما ذكره مصدر أمني، جرى توقيف المشتبه بهم في إطار البحث القضائي، الذي تباشره الشرطة القضائية بأكادير، على خلفية توقيفها لفتاة في حالة تلبس بمحاولة صرف 8 أوراق مالية مزورة من فئة 20 جنية استرليني بإحدى وكالة صرف العملات.

وأسفرت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سبعة أوراق مالية مزورة من نفس الفئة المالية، داخل فيلا سكنية كان يستغلها المشتبه فيهم على سبيل الكراء بالمنطقة الشاطئية “تغزوت” شمال مدينة أكادير.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

(ي.ع)

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