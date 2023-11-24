“أژافوروم” تثمن قرارا حكوميا بشأن رأس السنة الأمازيغية

تلقى مكتب “أژافوروم” بارتياح كبير ، مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم (الخميس)، على مرسوم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي اعتبر يوم 14 يناير من كل سنة رأس السنة الأمازيغية، وأقره يوم عطلة رسمية مؤدى عنها في القطاعين العام و الخاص، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ الأربعاء 3 ماي 2023.

وقال الجمعية، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، إن مكتبها المسير “يجدد تثمينه للقرار الملكي التاريخي، وللمرسوم التطبيقي للقرار الملكي، ويدعو إلى العمل على استثمار هذه المناسبة لتكون رافعة ثقافية واقتصادية لوطننا، وتعزيز مسار استثنائية بلادنا في الرقي بقيم التعدد والتنوع والاختلاف”.

كما تدعو الجمعية جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص إلى “مرافقة هذا المكتسب، وتثمينه وإبرازه، مناسبة وطنية ذات بعد إقليمي ودولي”.

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