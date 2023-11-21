انطلاق طواف جهة طنجة تطوان الحسيمة للدراجات الهوائية

انطلقت، الاثنين من الحسيمة، فعاليات النسخة الثانية من سباق طواف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للدراجات الهوائية في أجواء تنظيمية وحماسية.

وتشهد فعاليات النسخة الثانية، المنظمة من طرف عصبة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للدراجات وبدعم وتنسيق مع مجلس الجهة والجامعة الملكية المغربية للدراجات، مشاركة أكثر من 70 دراجا ينتمون ل 14 فريقا من نخب العصب الجهوية بالإضافة لفرق أجنبية.

واعتبر رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، محمد بلماحي، أن الطواف يجري على ستة مراحل، موضحا أن الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى الحسيمة – إساكن (112 كلم)، ثم الجبهة – شفشاون (127,7 كلم)، وشفشاون – وزان (87 كلم)، ووزان -تطوان (122,9 كلم)، وتطوان – العرائش (103,2 كلم)، بينما تجري المرحلة السادسة والأخيرة بين العرائش – طنجة (88 كلم).

واشار إلى أن المرحلة الأولى توجت بفوز الدراج أسامة خلفي من عصبة كلميم واد نون، وتلاه صباحي الحسين من جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثانية، فيما أحرزت الدراجة عربية عدنان من مراكش آسفي على الرتبة الثالثة، باعتبار أن الدراجين المشاركين يتوفرون على خبرة كبيرة في هذه الرياضة ويتمتعون بلياقة بدنية وحماس كبير لإتمام كل مراحل هذا الطواف.

وأضاف رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات أن الجهات المنظمة تأمل في تحقيق هذه النسخة للأهداف المنشودة منها كسابقتها في إشاعة رياضة سباق الدراجات بالأقاليم الشمالية والتعريف بالمؤهلات الثقافية والجغرافية والحضارية للجهة مع إبراز أوراش النماء والازدهار التي تعرفها الجهة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يذكر أن عصبة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لسباق الدراجات كانت قد نظمت الدورة الأولى من طواف الجهة خلال الفترة من 6 إلى 11 دجنبر 2022، بمشاركة منتخبات العصب الجهوية من مختلف ربوع المملكة، بالإضافة إلى فرق أجنبية، حيث قطع المشاركون مسافة إجمالية قدرها 700 كلم.

(و م ع)

إقرأ أيضا: