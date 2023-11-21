برقية تهنئة من الملك إلى جوزيف بواكاي بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جوزيف بواكاي وذلك على إثر انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لبواكاي عن أحر تهاني جلالته مشفوعة بمتمنياته الصادقة بالتوفيق في النهوض بمهامه السامية لخدمة الشعب الليبيري الشقيق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، يطيب لي أن أعرب لفخامتكم عن اعتزازي بمتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا والقائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم عزمي القوي على العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في ترسيخها والارتقاء بتعاوننا الثنائي بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، ويسهم في دعم وحدة واستقرار ونماء قارتنا الإفريقية”.

إقرأ أيضا: