سفير: المغرب تحت القيادة المستنيرة للملك استثمر بشكل مكثف في شبابه

أكد سفير المملكة لدى كينيا، عبد الرزاق لعسل، الجمعة بنيروبي، أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استثمر بشكل مكثف في شبابه من أجل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وشدد لعسل، في كلمة خلال مشاركته كضيف شرف للدورة ال23 لنمذجة منظومة الأمم المتحدة في كينيا، على أن مشاركة الشباب أساسية في إعداد السياسات، مشيرا إلى أن المغرب بصدد بناء جيل قادر على رفع تحديات القرن الحادي والعشرين.

وقال الدبلوماسي المغربي، في هذا اللقاء الذي عقد عقد تحت شعار “القيادة والمهن”، ” لقد حان الوقت للاعتراف بالشباب، ليس فقط كمستفيدين سلبيين، ولكن أيضا كفاعلين في مجال السياسة”.

وأوضح في هذا الصدد أن “تحديات عصرنا، التي تشمل تغير المناخ والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تتطلب حلولا مبتكرة”، مشيرا إلى أن الشباب يمكنهم تقديم مساهمة كبيرة في هذا الباب.

وأكد لعسل أن قوة إفريقيا تكمن في الوحدة والأحلام المشتركة لشبابها، مضيفا أن المغرب، من خلال علاقاته الدبلوماسية، يؤمن ببناء إفريقيا أكثر قوة ووحدة.

إقرأ أيضا: