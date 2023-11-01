كلميم وادنون.. أزيد من 36 ألف و600 سائح توافدوا على الجهة عند متم شتنبر 2023

بلغ عدد السياح الوافدين على الفنادق المصنفة ومؤسسات إيواء سياحية (فنادق، مآوي سياحية..)، بجهة كلميم وادنون، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ما مجموعه 36 ألف و655 سائحا.

وحسب معطيات للمندوبية الجهوية للسياحة بكلميم وادنون، فإن مختلف المؤسسات الفندقية المصنفة ومؤسسات إيواء سياحية بالأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، سجلت ما مجموعه 51 ألف و967 ليلة مبيت سياحية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 57 بالمائة (33 ألف و189 ليلة مبيت سنة 2022).

وسجل تقرير المندوبية أن عدد السياح المقيمين الذين زاروا هذه الأقاليم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 39 ألف و211 سائحا أي بتسجيل 27 ألف و906 ليلة مبيت.

وأضاف المصدر ذاته، أن أبرز السياح غير المقيمين الذين زاروا الجهة خلال الفترة ذاتها، قدموا من بلدان فرنسا (3234 سائحا)، وإسبانيا (1329 سائحا)، وإيطاليا (511)، وألمانيا (457)، وبلجيكا (191)، بالإضافة إلى سياح وافدين من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أما عدد السياح الوافدين على أقاليم الجهة خلال شتنبر الماضي، فقد بلغ 2557 سائحا بينهم 2171 من السياح المقيمين، وتسجيل 3853 ليلة مبيت منها 3287 ليلة مبيت للمقيمين.

(و م ع)

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